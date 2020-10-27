Лукашенко решил отчислить из вузов протестующих студентов

Александр Лукашенко, заявивший о «террористической угрозе в Беларуси», решил наказать студентов, которые выходят на протестные акции, лишив их права продолжать обучение.

Говоря о протестах и объявленной забастовке, он сказал: «Никого не надо уговаривать, ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать ту дорогу, по которой в жизни будет двигаться. И не только он, но и дети». Соответствующее видео с совещания разместил «Пул первого».

Заявив, что среди рабочих есть поддерживающие протесты, которых «единицы», он упомянул и о студентах: «Пришли учиться? Учитесь! Кто вышел в нарушение закона на несанкционерованные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицы. Пусть ходят. То же самое и преподаватели. Но их тоже единицы, но которые гадко ведут себя в вузах».

Ранее в сети показали видео, как силовики задерживают одного парня, а второй человек (девушка это или парень на видео разобрать сложно) успешно уворачивается и сбегает от нескольких преследующих его мужчин.

Фото с сайта президента Беларуси.



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