Исламисты атаковали десятки сайтов во Франции

Ночью 27 октября десятки сайтов пенсионных объединений, общинных управ, а также компаний во Франции подверглись хакерским атакам. В результате взлома на них появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда, гибели Французской Республики. Кроме того, хакеры разместили на этих сайтах изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.

Поводом для кибератаки стали высказывания главы государства в связи с убийством 47-летнего школьного учителя Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец. Пати показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Гибель преподавателя объявлена во Франции терактом, совершенным исламистом. Макрон заявил, что Пати «убили трусы». «Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он», — сказал французский президент.

Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об учителе, Макрон отметил, что ислам находится в состоянии кризиса. «Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков», — добавил он. После этого 24 и 25 октября в ряде стран Ближнего Востока сотни демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить возмущение заявлениями французского лидера.

Их поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Что за проблема у человека по имени Макрон с исламом и с мусульманами? Макрону следует проверить, здоров ли он психически. Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя подобным образом по отношению к миллионам людей, живущих у него в стране, но принадлежащих другой вере?» — публично заявил Эрдоган.

После этого Париж отозвал своего посла в Турции для консультаций. «Слова президента Эрдогана недопустимы. Грубость и неумеренность — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган сменил направление своей политики, потому что она опасна во всех отношениях», — заявил официальный представитель Елисейского дворца.

Отношения между Францией и Турцией в последнее время и без того были далеки от идеальных. Макрон поддержал Грецию в ее споре с турками относительно разведки газовых месторождений, которые Анкара проводит в районе, который Афины считают своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Париж постоянно критикует агрессивную политику Эрдогана в Сирии и Ливии, а теперь и на Южном Кавказе, где Турция активно поддерживает Азербайджан в вооруженном конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Иллюстративное фото Pixabay

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