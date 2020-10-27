Психотерапевт застрелила семилетних дочерей-двойняшек и покончила с собой из-за семейных проблем

В американском штате Вашингтон дипломированный психотерапевт Мишель Будро Диган застрелила своих семилетних дочерей-двойняшек, когда девочки спали в своих кроватях, а потом покончила с собой. Как сообщает издание CrimeOnline, тела обнаружил жилец женщины, сообщивший в полицию.

Ведется расследование причин этого жуткого случая. Сообщается, что у 55-летней Диган были семейные проблемы — она была втянута в судебную битву из-за опеки над детьми. Соседи говорят, что девочек практически не выпускали на улицу.

Незадолго до того, как решиться на убийство детей и самоубийство доктор Диган опубликовала у себя на странице в Facebook ссылки на материалы о «родителях-нарциссистах» — статью, которая была озаглавлена «Родители-нарциссисты буквально неспособны любить своих детей», и видео, которое называлось «Нарциссическое воспитание — установка на самоубийство».

Мишель, как она утверждала, по роду своей профессиональной деятельности «оказывала психологическую помощь» подросткам, взрослым индивидуумам и семейным парам.

На профессиональном сайте Диган в разделе под названием «Гнев и насилие» она написала: «Насилие — это не выражение гнева, а стратегия сохранения власти в отношениях». И называла насилие методом, используемым в отношениях. Далее были перечислены «угроза развода, отнятие детей, самоубийство», как нефизические его индикаторы.

Фото Facebook



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