Обсуждали 30 часов: Трамп добился важной победы при назначении члена Верховного суда

Сенат Конгресса США вечером в понедельник, 26 октября, утвердил на должность члена Верховного суда кандидатуру 48-летней судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, которая стала самой младшей среди назначавшихся в Верховный Суд США.

Трансляцию голосования вели американские новостные телекомпании, передает «Голос Америки».

Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз (от штата Мэн).

Отмечается, что подобным назначением консерваторы укрепляют свои позиции в Верховном суде страны — теперь их поддерживают шесть судей; оставшиеся трое представляют либеральный блок. Это обстоятельство может оказаться крайне важным, если итоги ноябрьских выборов будут оспорены — разбирательствами будет заниматься как раз Верховный Суд.

Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате полного состава началось еще в воскресенье и продолжалось около 30 часов.

Церемония приведения Баррет к присяге пройдет в понедельник вечером в Белом доме. Она принесет две присяги, одна будет касаться защиты и отстаивания положений конституции, а вторая — судебного процесса.

Демократы выражают опасения в связи с тем, что после одобрения кандидатуры Барретт Трамп обеспечит себе необходимое число голосов в Верховном суде, чтобы отменить принятую администрацией экс-президента Барака Обамы программу медицинского страхования Obamacare. Нынешний американский лидер неоднократно критиковал эту программу и обещал упразднить ее и заменить на более дешевую.

Как известно, федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, назначенцы нынешнего хозяина Белого дома смогут серьезно влиять на общественно-политическую обстановку за океаном еще при жизни целого поколения, а возможно, и не одного. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми нынешних членов пятеро были назначены президентами-республиканцами, причем двое — Трампом.

Американские СМИ отмечают, что Дональд Трамп любит хвастаться, что за четыре года пребывания у власти сделал больше, чем многие его предшественники за два таких же срока. По меньшей мере в одной важнейшей для его избирателей сфере это утверждение справедливо: хозяин Белого дома при поддержке своих однопартийцев в Сенате бьет рекорды по части назначения федеральных судей. Именно поэтому за него голосуют даже многие из тех, кому он лично не нравится. На сегодняшний день, по официальным данным, на его счету уже свыше 200 таких кадровых решений — больше, чем у любого из его предшественников в новейшей американской истории.

Напомним, что 29 сентября Трамп направил на рассмотрение Сената кандидатуру Барретт на должность члена Верховного суда. Она известна своими консервативными взглядами и является убежденной католичкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что место в Верховном суде США освободилось 18 сентября после смерти 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории страны, ставшей судьей Верховного суда, и провела на этом посту более 27 лет.

Фото: golosameriki.com/

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