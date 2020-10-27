Украина и еще 52 страны ООН раскритиковали действия силовиков Лукашенко против участников протестов

Более 50 государств, в числе которых Украина, США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Эстония, выступили с критикой действий белорусских властей, которые в первый день забастовки задержали около трех сотен протестующих.

Заявление от имени 53 государств на заседании Третьего комитета ГА ООН, занимающегося социальными и гуманитарными проблемами, озвучил постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон, передает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем продолжающиеся со стороны белорусских властей репрессии… в отношении мирных демонстрантов, в том числе… известных спортсменов, журналистов и других работников СМИ, а также членов оппозиции», — заявил Юргенсон.

В заявлении сказано, что в ходе протестов «были задержаны тысячи невинных людей, госпитализированы сотни и сообщается о нескольких смертях».

Авторы заявления призывают власти Беларуси «не использовать якобы соображения национальной безопасности как предлог для отказа людям в… их основных свободах, включая свободу выражения мнений, а также право на мирные собрания».

Кроме того, в заявлении говорится «о более чем 500 случаях пыток и других жестоких правонарушений, включая сексуальное насилие, в период после выборов».

«Насилие должно прекратиться, а виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению политических заключенных и всех произвольно задержанных лиц», — сказано в заявлении.

Авторы заявления призывают власти «прекратить любое насилие и репрессии, направленные против мирных демонстрантов, а также предоставить отчет о тех, кто пропал без вести».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минске на станции метро «Октябрьская» один из правоохранителей забежал на платформу и начал избивать человека. Но в дело вмешались находившие в метро люди — они отбили задержанного и обратили в бегство силовика, который под крики минчан в панике бросился вверх по эксалатору.

Фото: DW

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