"Вирус стабильный": в ВОЗ прокомментировали информацию о новых мутациях коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярно фиксирующие антирекорды по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире, считают, что пока что нет никакой информации о том, что коронавирус стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов.

Об этом заявила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишет bb.lv.

«Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки», — сказала эксперт.

По ее словам, с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового коронавируса. Ученые исследуют пути его передачи, летальность и другие параметры.

В то же время директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан обратил внимание на тот факт, что «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом необходимо Европе — континенту, на который приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.

По его словам, на европейский регион, в который входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей.

«Сейчас мы сильно отстаем в борьбе с этим вирусом в Европе, поэтому для его опережения потребуется серьезное ускорение того, что мы делаем», — сказал Райан на пресс-конференции, передает Reuters.

При этом он отметил, что уровень смертности от коронавируса в Европе «очень-очень низкий». Также Райан заявил, что на континенте отсутствует эффективная система отслеживания контактов.

«Мы наблюдаем большое количество случаев, мы наблюдаем широко распространенное заболевание, мы наблюдаем очень-очень высокий процент положительных результатов и растущую нехватку возможностей для проведения какой-либо эффективной формы отслеживания контактов, что в дальнейшем приведет к распространению болезни», — сказал представитель ВОЗ.

Напомним, согласно последним данным, в мире выявлено 43,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии умерли более 1,15 миллиона человек, выздоровели более 29 миллионов. При этом в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о тяжелой ситуации, которая возникла в России: там уже две недели из многих городов приходит информация о том, что тела погибших от COVID-19 негде хранить. Из-за нехватки патологоанатомов и карантина, который мешает родственникам забрать тела, мешки с трупами лежат не только в холодильных камерах, но и в коридорах, а также под лестницами.

Фото: bbc.com/ukrainian/

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