В Минске силовик опрометчиво спустился за протестующим в метро и еле унес ноги от толпы

В понедельник, 26 октября, на станции минского метро горожане обратили в бегство силовика.

Как сообщает «Хартия 97», в Беларуси проходит всеобщая забастовка, объявленная лидером оппозиции Светланой Тихановской. Акция подразумевает мирное противостояние силовикам, которые подконтрольны Александру Лукашенко. Но временами происходят столкновения из-за жестоких действий представителей силовых структур.



Так, на станции метро «Октябрьская» в Минске один из правоохранителей забежал на платформу и начал избивать человека. Но в дело вмешались находившие в метро люди — они отбили задержанного и обратили в бегство силовика, который под крики минчан в панике бросился вверх по эксалатору.



Внимание: видео 18+ (присутствует ненормативная лексика).

Фото: скриншот с видео

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter