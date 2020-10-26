«Приходится ходить по головам»: в российских городах больницы завалены трупами умерших от коронавируса

В России возникла целая серия скандалов с трупами умерших от коронавируса в больницах. Как сообщает 360°, уже две недели из многих городов приходит информация о том, что тела погибших от COVID-19 негде хранить.

Из-за нехватки патологоанатомов и карантина, который мешает родственникам забрать тела, мешки с трупами лежат не только в холодильных камерах, но и в коридорах, а также под лестницами.

Сначала информация о переполненности ковидных госпиталей трупами поступала из Ростовской области, затем 22 октября подобные сведения пришли из Барнаула, где телами завален подвал больницы.

Теперь десятки трупов, завернутых в черных полиэтилен, обнаружили в больнице Новокузнецка.

«Приходится ходить по головам», — прокомментировал автор шокирующее видео.

При этом трупы нельзя отправлять на кремацию до проведения вскрытия, а эта процедура откладывается из-за острой нехватки врачей-патологоанатомов.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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