В первый день Национальной забастовки в Беларуси задержаны почти 300 протестующих

В Беларуси в первый день общенациональной забастовки, к которой призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская, силовики задержали по меньшей мере 210 человек, передает белорусская служба «Радио Свобода».

Задержания прошли в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке.

Среди задержанных генеральный директор сайта Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Махоров, поэт Эдуард Акулин.

Как стало известно, на 20:00 задержаны уже 289 человек.

Напомним, 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 25 октября в 23:59 заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Лукашенко должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах, освободить всех политзаключенных. Если президент не выполнит эти требования, то 26 октября вся страна мирно выйдет на улицы.

В последний день ультиматума, 25 октября, на протестных акциях силовики задержали около 300 человек.

Фото DW

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