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Мир

Глава МИД России Лавров рассмешил неправильным ношением маски

17:14 26 октября 2020
Лавров и Никос Дендиас

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которому приходится извиняться за непрофессионализм и хамство своих подчиненных, уличили в странном ношении медицинской маски, пишет Telegram канал RIA_Kremlinpool.

Особенно комичными получились фотографии Лаврова в маске во время визита в Грецию, где он провел встречу с министром иностранных дел республики Никосом Дендиас.

Во время протокольной съемки журналисты сделали несколько снимков. Фото российского министра в защитной маске оказались очень смешными.

Лавров надел маску сразу ниже глаз, оставив открытым подбородок. То ли маска была маленькой, то ли российский дипломат надел ее неправильно, но смотрелось все это очень странно.

Фото «Русские Афины», «Мировые новости»

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