Сын султана Брунея умер в возрасте 38 лет

Сын султана Брунея Хассанала Болкиаха умер в возрасте 38 лет после продолжительной болезни. Как сообщает издание Daily Mail, принц Азим занимал четвертое место в очереди на престол. Похороны по исламской традиции состоялись в тот же день. В стране объявлен недельный траур. Точная причина смерти не сообщается. Западные СММ предполагают, что у принца был рак.

Принц Азим, шестой по старшинству ребенок султана, любил вечеринки, путешествовал по Европе и США и общался со многими знаменитостями — включая Майлка Джексона, Памелу Андерсон, Скарлетт Йоханссон, Джоан Коллинз.

Азим, получивший образование у себя на родине, а также в Сингапуре и Великобритании, создавал фильмы, был дизайнером и вел активную благотворительную деятельность, собирая деньги для тяжело больных детей, а также детей-аутистов.

Состояние Азима оценивалось в пять миллиардов долларов. Он никогда не был женат и не имел детей. Принц открыто поддерживал ЛГБТ-сообщества, в результате чего ходили неподтвержденные слухи, что он сам является геем. При этом в 2019 году в султанате Бруней приняли закон, согласно которому за гомосексуальные отношения грозит смертная казнь путем забивания камнями. Однако после возмущения международной общественности на смертную казнь за однополый секс был объявлен мораторий.



Принц Азим и Скарлетт Йоханссон

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