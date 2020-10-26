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Мир

Пассажирок заставили раздеваться для медосмотра после того, как в аэропорту нашли новорожденного ребенка

16:27 26 октября 2020
Самолет Катара

Австралия потребовала объяснений от властей Катара по поводу инцидента, произошедшего в аэропорту Хамад в столице страны Дохе 2 октября. Как сообщает AP, в туалете терминала был найден брошенный новорожденный ребенок. После этого женщин-пассажирок, собиравшихся лететь рейсом Qatar Airways в Сидней, заставили выйти из самолета и пройти унизительный осмотр в машинах скорой помощи. Их заставили раздеться ниже пояса, в том числе снять и нижнее белье: искали признаки недавних родов. В числе женщин было 13 гражданок Австралии, а также гражданки других стран. Многие возвращались на борт самолета в подавленном состоянии, некоторые — в слезах.

«Это было абсолютно ужасно. Я не могу представить, каково было этим бедным молодым девушкам», — сказала пассажирка старше 60 лет, которую в силу возраста осмотру не подвергали.

Вылет в Сидней был задержан на четыре часа. Пока не сообщается, обыскивались ли таким же образом пассажирки других рейсов.

Мать ребенка не нашли — младенец был передан органам социальной опеки.


Правительство Австралии заявило, что «глубоко обеспокоено» «оскорбительным» и крайне неприемлемым обращением с пассажирками. Катар произошедшее не комментировал.

Фото Pixabay

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