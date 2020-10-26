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Девушка впечатлила техникой побега от силовиков Лукашенко

12:47 26 октября 2020
Девушка убегает от силовиков в Беларуси

В сеть выложили видео удачного побега девушки, которая смогла увернутся от нескольких белорусских силовиков, пытающихся ее задержать.

«Девушка в отличной спортивной форме. Убежала от лукашенковских псов. По технике на регби похоже, но может и другой вид спорта. Но страшно, что люди в форме толпой хватают совсем безоружную девушку, а она вынуждена спасаться», — комментирует кадры Николай Ляскин из Фонда борьбы с коррупцией.

На видео, выложенном в сеть «tyt.by» видно, как один из силовиков ведет к машине, похоже, парня. В то же время девушка пытается избежать задержания, ей наперерез поочередно бросаются силовики, однако она, не снижая скорости, уворачивается от них и в конце концов скрывается.

Время и место съемки не уточняются — протестные акции в Беларуси проходят практически каждый день.

Накануне на акцию протеста в Минске вышло порядка 100 тысяч человек. А 26 октября оппозиция заявила о национальной забастовке.

Фото — скриншот.

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