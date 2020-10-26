28.25 / 28.46 33.23 / 33.63
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трехлетний мальчик случайно застрелился на праздновании собственного дня рождения

10:39 26 октября 2020
Полицейское заграждение

В американском штате Техас, где разрешено открытое ношение оружия, произошла трагедия. Как сообщает издание The Independent, в городе Портер трехлетний мальчик случайно застрелился на вечеринке в честь празднования его собственного дня рождения. Ребенок подобрал пистолет, выпавший из кармана одного из своих родственников. Взрослые играли в карты, когда услышали выстрел. Пуля попала мальчику в грудь. От полученной раны он умер в больнице спустя несколько часов.

По данным американской прессы, в 2020 году в США по меньшей мере 97 детей в возрасте до 12 лет погибли в результате несчастных случаев, связанных с доступом к огнестрельному оружию, и еще 139 получили ранения.

Фото Pixabay

619

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Стал известен результат Ляшко после обработки 29,14% протоколов на выборах в Раду

Стал известен результат Ляшко после обработки 29,14% протоколов на выборах в Раду

На месте крушения

Крушение Ан-26 под Харьковом: в командовании ВВС намекнули на причину

Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер