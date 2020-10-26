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В 112 лет умерла старейшая жительница Британии

8:48 26 октября 2020
Джоан Хоккард

В возрасте 112 лет умерла старейшая жительница Великобритании Джоан Хоккард. Как сообщает издание Metro, детство Джоан провела в Кении, где нес службу ее отец, колониальный чиновник. Она закончила школу-пансионат в Сассексе. Потом устроилась поваром во французский отель.

В годы второй мировой войны молодая женщина работала в Лондоне водителем машины скорой помощи — незадолго до того, как встретила своего будущего мужа Гилберта. Они оба были увлеченными яхтсменами. В 1981 году Джоан овдовела. А несколько лет спустя начала встречаться со вдовцом Кеннетом Бедфордом, который был моложе ее на 20 лет. Они поселились вместе и счастливо прожили в гражданском браке последующие 30 лет.

По словам своего 74-летнего племянника Пола Рейнольдса, его тетя считала, что нет никакого секрета долголетия. Она не признавала диеты и обожала сливки и сливочное масло.

Дата рождения Джоан — 29 марта 1908 года. Интересно, что в этот же день родился и британец Боб Уэйтон, который считался старейшим в мире мужчиной. Он скончался от рака в 112-летнем возрасте в мае этого года.

Джоан и ее партнер Кеннет на вечеринке в честь ее 112-летия

Фото Metro/BNPS

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