Не Китай и не Украина: Байден назвал страну, которую считает главной угрозой для США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, на которого в мае планировалось покушение, считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия.

Такую точку зрения он изложил в интервью телекомпании CBS, которое было опубликовано в воскресенье на ее сайте, пишет gazeta.ru.

Ведущая задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для США.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия, — ответил Байден. — Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай». «И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил», — отметил кандидат от демократов.

Он также подчеркнул, что не менее серьезную опасность для Соединенных Штатов на международной арене представляет политика действующего американского лидера Дональда Трампа. «Посмотрите, что он, Трамп, делает — он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — сказал кандидат от демократов.

По его словам, такой подход президента обернулся увеличением ракетного арсенала КНДР и «приближением Ирана <…> к созданию ядерного оружия». «Наши друзья по НАТО отворачиваются от нас, потому что не могут на нас положиться», — заключил Байден.

В сентябре он выразил мнение, что Москва является для Вашингтона противником, а не врагом. «Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — отмечал политик. При этом он неоднократно говорил, что в случае его победы на ноябрьских выборах Москва «заплатит цену» за предполагаемое вмешательство в американский избирательный процесс.

Напомним, что всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 22 октября кандидаты на пост президента США Джозеф Байден и Дональд Трамп провели третий, заключительный, раунд теледебатов. На них не обошлось без упоминания Украины.

Фото: tass.ru

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