28.31 / 28.43 33.28 / 33.54
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Тихановская объявила общенациональную забастовку

20:23 25 октября 2020
Светлана Тихановская

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что массовыми акциями в воскресенье, 25 октября, протестующие показали режиму, что «воля народа работает и она неоспорима». Об этом политик написала в Telegram.

«Беларусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него. Беларусы заявили Народный Ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение», — написала она.

Она подтвердила, что уже в понедельник, 26 октября, в стране стартует общенациональная забастовка.

«Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — анонсировала политик.

Напомним, силовики Лукашенко жестоко разгоняли участников акции в Минске, применяя светошумовые гранаты.

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Светлана Тихановская

Тихановская объявила общенациональную забастовку

квартал

«Квартал 95» высмеял Порошенко, представив его пьяницей

дантес

Дантес высмеял шоу «Холостячка»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер