Тихановская объявила общенациональную забастовку

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что массовыми акциями в воскресенье, 25 октября, протестующие показали режиму, что «воля народа работает и она неоспорима». Об этом политик написала в Telegram.

«Беларусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него. Беларусы заявили Народный Ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение», — написала она.

Она подтвердила, что уже в понедельник, 26 октября, в стране стартует общенациональная забастовка.

«Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — анонсировала политик.

Напомним, силовики Лукашенко жестоко разгоняли участников акции в Минске, применяя светошумовые гранаты.

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