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Российский морг оказался переполнен умершими от коронавируса

16:38 25 октября 2020
Скрин видео

В Новокузнецке Кемеровской области резко выросла смертность от коронавируса. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети кадры из переполненного т.н. «ковидного» морга.

Видео было опубликовано в соцсети 25 октября 2020 года.

Минздрав Кемеровской области в интервью ТАСС подтвердил подлинность видеозаписи.

При этом медики объяснили, что основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления.

Для решения проблемы с размещением тел новых скончавшихся больных в морге сейчас монтируют «дополнительные поверхности».

Тем временем губернатор Кемеровской области отстранил от должности начальника территориального управления Минздрава Новокузнецка Олега Евсу.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кемеровской области с начала распространения COVID-19 умерли 197 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, из них 94 человека скончались в период с 1 по 25 октября.

Напомним, в мире коронавирусом инфицированы уже 42 миллиона человек, в т. ч. в Европе суточный прирост больных составляет 193 831 человек.

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