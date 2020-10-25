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Мир

Путин отреагировал на скандал вокруг сына Байдена и Украины

14:39 25 октября 2020
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о наличии у сына кандидата в президенты США Джо Байдена криминальных бизнес-интересов в Украине, но в любом случае этот вопрос не касается России.

«Это нас вообще не касается — это касается американцев и украинцев», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава Кремля обратил внимание на существование в Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден «фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал».

«Но я не вижу здесь никакого криминала — во всяком случае, нам об этом ничего не известно», — сказал он.

Путину также процитировали заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Россия до сих пор платит Байдену деньги.

«Без комментариев», — ответил президент России.

Как писали «ФАКТЫ», во время недавних дебатов президент США Трамп несколько раз пытался нападать на своего оппонента Байдена по поводу его сына Хантера, которого республиканцы официально обвинили в получении сомнительных миллионов в Украине, России и Китае.

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