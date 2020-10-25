Умер глава Samsung – в его семье назревает вражда из-за наследства

В Южной Корее скончался лидер Samsung Group и самый богатый человек страны Ли Гон Хи. Он провел более шести лет в больнице после сердечного приступа, сообщает Reuters.

Он превратил Samsung Group в крупнейший конгломерат Республики Корея. Но он был также осужден за взяточничество и уклонение от уплаты налогов, и он и империя, которую он построил, были осуждены за обладание огромным экономическим влиянием, а также за непрозрачное управление и сомнительную передачу семейного богатства.

Ли было 78 лет. Он является последним лидером второго поколения южнокорейского семейного конгломерата, или чеболя, который умер, оставив сложные проблемы преемственности для третьего поколения.

Смерть Ли, состояние которого, по данным Forbes, составляет 20,9 миллиарда долларов, должна вызвать интерес инвесторов к потенциальной реструктуризации группы с участием его долей в ключевых компаниях Samsung, таких как Samsung Life Insurance и Samsung Electronics. Ли владеет 20,76% страховой компании и является крупнейшим индивидуальным акционером Samsung Electronics с долей в 4,18%.

Сын Ли, Джей Ли, оказался втянут в судебные проблемы, связанные со слиянием двух дочерних компаний Samsung. Он отбыл срок в тюрьме за свою роль в скандале со взяточничеством, который вызвал импичмент тогдашнего президента Пак Кын Хе.

Пока остается неясным, как трое детей старшего Ли и его жена поделят его богатство.

«Если дети придут к согласию, Samsung будет действовать по порядку. В противном случае существует вероятность вражды», — сказал Пак Санг-ин, профессор Сеульского национального университета.

Известно, что Ли умер в кругу семьи, в том числе Джея Ли, вице-президента Samsung Electronics. В компании Samsung не уточнили причину смерти и отказались комментировать, оставил ли Ли завещание.

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