В Керченском проливе тонет российский танкер: что произошло

В Азовском море случилось ЧП с российским нефтяным танкером. Как сообщает РБК, в районе Керченского пролива на судне «Генерал Ази Асланов» прогремел взрыв (по некоторым сведениям, два взрыва). Теперь танкер накренился и терпит бедствие, а в акватории ищут троих пропавших без вести членов экипажа.

Всего на танкере находились 13 человек, шестерых спасли, четверо в момент взрыва находились в безопасном месте. В район ЧП прибыли спасательные суда.

Уже известно, что танкер шел в Ростов-на-Дону пустым, а потому, скорее всего, взорвались пары нефтепродуктов в пустых отсеках из-за нарушения экипажем техники безопасности при перевозке.

Танкер «Генерал Ази Асланов» был построен в 2005 году, ходит под флагом РФ.

Фото breakingmash/Telegram, marinetraffic.com

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