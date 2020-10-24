Эрдоган «набросился» на Макрона из-за проблем с мусульманами во Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган крайне не дипломатически высказался по поводу французского лидера Эммануэля Макрона. Как сообщает Daily Sabah, Эрдоган считает, что Макрону надо проверить психическое здоровье. Поводом для таких резких заявлений стали обещания Макрона ужесточить политику в отношении мусульманской общины в стране.

«Что за проблемы у Макрона с исламом и мусульманами? Ему (Макрону) надо лечить психику… А что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания и которых так ведет себя с миллионами людей в своей стране… В первую очередь, нужно проверить психику», — сказал Эрдоган на партийном съезде.

Ранее Макрон назвал охарактеризовал ислам как религию, «переживающую кризис» и нуждающуюся в сдерживании. Также французский президент пообещал, что уже в декабре будет представлен новый законопроект по поводу религиозных групп в стране. Ожидается, что это будет усиленный вариант закона 1905 года об отделении религии от государства. Предполагается усилить контроль за тем, чтобы в школах не насаждались религиозные взгляды, существующие во Франции мечети отчитывались об источниках финансирования, а имамы не могли получать образование за рубежом.

Эрдоган уже успел назвать планы Макрона провокационными и упрекнул французского президента в исламофобии.

Фото wikimedia.org

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