Ребенок из России погиб в результате обстрела азербайджанского города Гянджа

Гражданин России скончался после смертельного ранения, полученного в результате ракетного удара по городу Гянджа в Азербайджане 17 октября. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, передает ТАСС.

Подросток 2007 года рождения умер в больнице 24 октября, несмотря на усилия врачей.

По информации, гражданин России Маяков Артур Васильевич приехал в гости к тете. При поддержке местной власти Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже он будет похоронен по христианским обычаям.

Также 24 октября около 10 часов в результате ракетного снаряда. выпущенного ВС Армении по селу Кебирли Тертерского района Азербайджана погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу (2004 года рождения).

Отметим, что Россия и Армения являются военными союзниками, как как оба входят в военный блок ОДКБ. После распада СССР Россия фактически выступает на стороне Армении в нагорно-карабахском конфликте.

Как писали «ФАКТЫ», 17 октября Вооруженные силы Армении осуществили ракетный обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа. Ракеты попали в жилые кварталы, что привело к гибели и ранению мирных жителей.

Фото: trend. az

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