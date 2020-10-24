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Мир

В Эмиратах запустили самый большой в мире фонтан: впечатляющее видео

10:53 24 октября 2020
фонтан

В Объединенных Арабских Эмиратах, которые славятся самыми высокими небоскребами, роскошными отелями, искусственными островами, появился самый большой в мире фонтан.

Сооружение находится в городе Дубае, имеет площадь более 7 тысяч квадратных метров. В нем установлено 3 тысячи светодиодных ламп и 7,5 тысяч форсунок. 128 из них позволяют запускать струю воды на рекордные 105 метров, сообщает Guinness World Records.

Остальные создают струи высотой 58 метров. Еще часть форсунок используют для образования тумана над фонтаном.

Фонтан создали на известном искусственном острове Палм Джумейра в Дубае.

Он называется The Palm Fountain. Будет открытым с утра до полуночи. Каждые пол часа там будет запускаться музыкальное 3-минутное шоу со светодиодами.

За торжественным открытием следил весь мир. Фонтан уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире.

Напомним, в День Независимости Украины самое высокое здание мира Burj Khalifa («Дубайская башня») в Объединенных Арабских Эмиратах засветилось сине-желтым цветом.

Фото guinnessworldrecords.com

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