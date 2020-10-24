ФБР предотвратило покушение на Байдена

ФБР США и полиция предотвратили покушение на бывшего вице-президента Джо Байдена, который является соперником Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post. Завершено расследование в отношении 19-летнего Александра Трейсмена, уроженца Сиэтла. Он признал, что планировал убийство Байдена. Кроме того, он также подтвердил, что интересовался массовыми убийствами и крупными терактами, совершенными в США в XXIвеке, и думал над тем, как бы повторить нечто подобное.

Трейсмен был арестован 28 мая в городе Каннаполис, штат Северная Каролина, после того как местная полиция обыскала оставленный им автомобиль рядом с отделением Fifth Third Bank. На подозрительный белый Fordобратили внимание местные жители. Минивэн простоял на улице несколько часов.

Патрульные заглянули в окно машины и увидели в салоне огнестрельное оружие. После этого офицеры связались с ФБР. Машину вскрыли. Внутри нашли четыре полуавтоматических винтовки AR-15, пистолет калибра 9 мм, взрывчатку, книжку о том, как самому изготовить взрывное устройство, 509 тысяч долларов наличными.

Найти владельца автомобиля не составило труда. Трейсмен заявил, что деньги унаследовал. Оружие он покупал легально в четырех разных штатах. Предъявить ему сначала было нечего. Однако его все же задержали. Агенты ФБР взялись за изучение содержимого ноутбука и смартфона Александра. Первое, что им попалось, это детская порнография. Но восьми различных цифровых носителях хранилось более 6 700 фотографий и 1 248 видео порнографического содержания с несовершеннолетними.

Этого было достаточно, чтобы предъявить Трейсмену обвинение и оставить его под стражей. Суд по данному делу начался в сентябре. Судья отказался освободить обвиняемого под залог.

Но ФБР подозревало, что любитель детской порнографии опасен не только этим. Расследование продолжалось все лето. Трейсмен сам облегчил федералам задачу — он активно пользовался различными сайтами, которые любят использовать расисты, неонацисты и прочие сторонники философии расового превосходства. Кроме того, Александр снимал на видео почти все свои поездки по Соединенным Штатам. Его интересовали не всем известные достопримечательности, а места, где совершались теракты и массовые убийства. Например, он пришел в полный восторг, побывав в Лас-Вегасе возле Mandalay Bay Casino, где в 2017 году 64-летний Стивен Пэддок застрелил 58 человек.

Трейсмен сконцентрировался на идее убить Джо Байдена весной, когда стало ясно, что бывший вице-президент станет единым кандидатом от демократов на президентских выборах. В ходе праймериз он уверенно обошел сенатора Берни Сандерса. После этого Александр оставил на популярной интернет-платформе Redditсообщение, в котором заявил о своем намерении «спасти Сандерса».

ФБР выяснило, что это были вовсе не пустые угрозы или планы. В период с середины марта по начало мая Трейсмен приобрел огнестрельное оружие и взрывчатку. Он активно искал в Googleразличную информацию о Байдене, включая карты местности, где расположен дом бывшего вице-президента, перемещения и рабочее расписание политика. Установлено также, что приближался на своем белом минивэне к дому Байдена на расстояние около 5 км и некоторое время следил за кандидатом в президенты.

Несмотря на признание Трейсмена и выявленные факты, пока неизвестно, будут ли ему предъявлены новые обвинения. Дело в том, что Александр страдает синдромом Аспергера. Это психическое расстройство, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий. Навязчивые идеи Трейсмена могут быть результатом его заболевания.

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