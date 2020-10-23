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Мир

Известного российского спортсмена расстреляли в кафе: момент убийства попал на видео

18:06 23 октября 2020
Шамиль Абдулмуслимов

В Хасавюрте (Дагестан, Россия) убили экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова, передает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла 22 октября в ресторане «Вайнах». Сначала был спор между бывшим бойцом и местными жителями Мургамудином Мурадисовым и его сыном по поводу земельного участка.

Затем Мурадисов ворвался в кафе на своем «Лексусе». Он был вооружен «Сайгой», а его сын дробовиком. Мужчины расстреляли спортсмена, а затем стали драться с его соратниками.

С места преступления отец и сын не скрывались — полиция задержала их в ресторане.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, пишет РИА"Дагестан».

Шамилю Абдулмуслимову 35 лет. Он выступал в средней весовой категории. По данным fighttime, одержал 11 побед и 4 поражения. С ринга ушел в 2013 году.



Фото fighttime.ru

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Известного российского спортсмена расстреляли в кафе: момент убийства попал на видео

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