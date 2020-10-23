Навальный уличил Путина во лжи

Российский политик Алексей Навальный, ранее заявлявший, что за его отравлением стоит президент России, уличил Владимира Путина во лжи после того, как хозяин Кремля сказал, что лично распорядился дать «добро» на вывоз оппозиционера для лечения в Германию.

«Как понять, что Путин вреет? Он открывает рот. Доказываю в пяти слайдах карусели, листайте», — пишет Навальный в Instagram и выкладывает скрины соответствующих сообщений в СМИ.

«Путин лжет так много, что не помнит, о чем лгал два месяца назад. Вчера он заявил: если бы мы хотели отравить, то отравили бы надежно, а не отправили на лечение. Утверждение такое же убедительное, как и «если бы мы подделывали допинг-пробы на Олимпиаде, то никто бы не заметил». И, мол, это лично он дал команду меня вывезти. Мог бы и не разрешить: ведь у меня есть какие-то ограничения.

Смотрим новости двухмесячной давности. Я в коме. Честные врачи говорят, что меня нужно срочно вывозить и нормально лечить. «Омские врачи» врут, что я нетранспортабельный. Моя жена требует отдать меня. Пресс-секретарь Путина Песков, хлопая глазами сообщает: а мы что? Мы ничего. Это вопрос медиков. Таким образом, они держат меня 48 часов, ожидая, что «Новичок» в моей крови разложится полностью и его никогда не обнаружат. Через 48 часов я внезапно стал «транспортабельным». А Кремль заявил, что Путин к этому не имеет ни малейшего отношения. А теперь выходит, что мнение «омских врачей» никого не интересовало, а все вопросы решал лично «доктор Путин». Ждали, пока я умру либо пока «Новичок» растворится. Ошиблись — лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови", — пишет Навальный.

Оппозиционер в очередной раз заявляет, что заказчиком покушения на него является именно Путин, который запретил вывозить его в Германию, дабы скрыть следы химоружия. «Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет — это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. PS. Смешно, что он снова побоялся произнести мою фамилию», — утверждает политик.

В Евросоюзе, реагируя на отравление Навального «Новичком» ввели санкции, под которые попали Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который занимался разработкой химического оружия, а также глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и его подчиненный Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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