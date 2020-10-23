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Избитая блогером Mellstroy российская модель пожаловалась на ухудшение здоровья

15:24 23 октября 2020
Алена Ефремова

Модель Алена Ефремова, которая пострадала в прямом эфире от стример-блогера Андрея Бурима (Mellstroy), сообщила об ухудшении самочувствия. В Instagram девушка пишет, что у нее упало зрение, мучают головные боли, проблемы с ходьбой.

В связи с тем, что трудно есть и пить, она стремительно худеет. Сейчас весит уже около 40 килограммов.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в отношении блогера Андрея Бурима в полиции возбудили уголовное дело. Бурима якобы допросили вечером 22 октября. Он находится под подпиской о невыезде.

По данным агенства, в ходе поверки оперативники выяснили, что 19 октября Бурим в апартаментах на Пресненской набережной проводил прямую трансляцию на своем канале в YouTube, за которой следили примерно 70 тысяч человек.

Блогер «беспричинно, из хулиганских побуждений» схватил за шею и более двух раз ударил лицом о поверхность стола модель Алену Ефремову. Свои действия Бурим сопровождал нецензурной бранью

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.

После избиения Бурим продолжал нецензурно оскорблять потерпевшую, угрожая причинить ей дополнительные увечья.

По факту избиения модель Алена Ефремова написала заявление в полицию и заявила: намерена «биться до конца», чтобы наказать обидчика.

Фото Instagram Алены Ефремовой

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