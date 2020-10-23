Жена Ким Чен Ына не появляется на публике уже девять месяцев – названы возможные причины

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ни разу не появилась на публике с января этого года. Отсутствие Ли Соль Чжу в медийном пространстве породило массу слухов — вплоть до того, что северокорейский диктатор мог тайно казнить супругу. Издание Daily NK предполагает все же, что все не настолько мрачно. И приводит наиболее вероятные версии со ссылкой на осведомленные источники.

Так, по одной из них 31-летняя Ли Соль Чжу испытывает некие проблемы со здоровьем. Однако это маловероятно.

Согласно другому, более надежному источнику, больна не сама первая леди, а 74-летняя тетушка ее мужа. И Ли Соль Чжу почти все свое время проводит в заботах о ней. Ли Соль Чжу в последний раз видели на публике 21 января этого года — на праздничный концерт в Пхеньяне по случаю лунного Нового года. Именно на этом концерте к своему племяннику и его жене присоединилась и Ким Ген Хи, которая в течение шести лет не появлялась на людях. В 2013 году стало известно, что муж Ким Ген Хи, Чан Сон Тхэк, был казнен по приказу Ким Чен Ына по обвинению в коррупции и госизмене. По слухам, Ким Чен Ын расстрелял дядю из зенитных орудий. После казни дяди Ким Чен Ын проникся к тетушке особенно сильными чувствами и следит, чтобы «старейшина семьи», дочь основателя КНДР Ким Ир Сена и сестра Ким Чен Ира, была окружена повышенной заботой. А потому приставил к ней свою жену, видимо считая это лучшим доказательством родственной любви.

Ким Чен Ын с женой и тетей на концерте в январе 2020 года

Согласно еще одной теории бывшая певица Ли Соль Чжу заботится не столько о тетушке, сколько о собственной дочери, занимаясь образованием девочки, которая, по слухам, родилась в 2013 году. Американский баскетболист Деннис Родман рассказывал, что держал ребенка на руках и даже называл его имя — Чжу Э. Теоретически Чжу Э должна была в этом году пойти в школу. Не исключено, что обучается на дому — в том числе и со своей матерью, которая может помочь ребенку сконцентрироваться на роли дочери лидера страны.

Наконец, не исключено, что супруга северокорейского лидера не хочет появляться на публике, опасаясь заразиться коронавирусом, что могло бы угрожать здоровью ее детей, которых у пары, по неподтвержденным данным, трое. Младший из них родился в 2017 году.

Фото Twitter

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