Художница в Беларуси устроила спонтанный пикет в метро и получила неожиданный результат

В Минске художница Ульяна Невзорова устроила пикет в метро, проехавшись с плакатом, на котором написано, что девушку за него могут задержать. Реакция некоторых окружающих стала для нее неожиданной.

«Я сама не верю, что все это уместилось в одну минуту. У нас была задача отснять пикет, но вышел интерактивный перформанс. Отмечу, что людей в кадре мы не знаем, а парня на фоне я не видела», — пишет художница в Instagram и выкладывает отснятое видео.

На коротком видео Ульяна молча едет в метро куском бумаги, на котором написано: «Этот плакат может стать причиной моего задержания». Сидящая рядом женщина пытается вырвать из рук девушки плакат, другой пассажир — пожилой мужчина — начинает ругаться, слышится слово «расстрелять». Внезапно за ее спиной появляется молодой человек, разворачивающий бело-красно-белое полотнище. Именно о нем писала Невзорова как о «парне на фоне».

Позже в интервью «Tyt.by» девушка рассказала, как появилась идея такого пикета. Все началось с акции женщин 17 октября, на который Ульяна опоздала. Тогда она просто проехалась в метро с лозунгом о запрещенных профессиях для женщин. А увидев реакцию окружающих, поняла, что это нужно снимать.

«Один человек показал мне известный жест средним пальцем. Кто-то незаметно старался меня поддержать жестами. Были те, кто фотографировали, были те, кто ругали. Когда я вышла из поезда, охранник на станции сказал, что меня уже ищут по всем платформам», — вспоминала художница.

После этого она очередной раз отправилась в метро — но уже с другим плакатом и сестрой, которая фиксировала все на видео.

Ранее короткий ролик, на котором маленький мальчик в Минске, увидев в окне ОМОН, спрашивает отца о том, «где наши», стал вирусным.

Фото — скриншот.

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