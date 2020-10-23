Зеленый щенок родился в Италии

В Италии у белой собаки родился щенок необычного окраса — его шерсть имеет зеленый оттенок.

Видео зеленого щенка публикует «Голос Америки». Отмечается, что фермер Кристиан Малокки не мог поверить своим глазам, когда его собака Спелаккия родила необычного малыша. Щенка назвали Фисташка.

У собаки родились пятеро щенков — у остальных четверых мех белый, как и у матери.

Зеленые щенки — редкость. Говорят, что их шерсть получает такой окрас из-за контакта с определенным пигментом — биливердином — еще в утробе матери.

После рождения Фисташка был ярко-зеленым, но постепенно его шерсть выцветает. Фермер планирует оставить собаку на ферме и научить его пасти овец, как это делает его мать.

Кстати, в США за последние годы дважды фиксировали рождение зеленых щенков. Так, осенью 2019 года среди черно-белых щенков дога «затесался» зеленоватый коллега — малыша назвали Зеленка.

А зимой 2020 года такой же случай произошел с ощенившейся белой немецкой овчаркой — малыш получил кличку Халк.

Иллюстративное изображение Tomasz Brzozowski с сайта Pixabay.

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