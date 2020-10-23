Трамп и Байден схлестнулись на новых дебатах – без Украины не обошлось

Вечером 22 октября миллионы американцев уселись перед телевизорами не для того, чтобы посмотреть игру любимой команды по футболу или бейсболу или новый эпизод любимого сериала. Большинство зрителей интересовала последняя перед днем голосования публичная схватка Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Кандидаты на пост президента США провели третий, заключительный, раунд теледебатов.

Безусловно, первый был куда веселее. Тогда оба политика не стеснялись в выражениях и перебивали друг друга. Трамп, например, сделал это 71 раз! Второго раунда не было вовсе: действующий президент отказался участвовать в нем, поскольку было решено проводить его в формате видеоконференции. Это хотели сделать, чтобы исключить риск заражения Байдена коронавирусом, поскольку Трамп объявил о своем положительном тесте сразу после первого раунда.

С тех пор врачи гарантировали, что президент больше не инфицирован. Третий раунд решили проводить в традиционном формате, но изменили правила. Модератор, известная журналистка Кристен Уэлкер, получила право отключать микрофон одного из кандидатов в то время, когда говорил его оппонент. Трамп был возмущен, но все же согласился участвовать.

В результате завершающий раунд прошел, можно сказать, в дружелюбной и уважительной манере, но взаимных обвинений не стало меньше.

Байден обрушился на Трампа из-за опасной внешней политики нынешней президентской администрации. Главная критика была направлена на попытки Трампа наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как известно, Трамп очень гордится этим и при любой возможности утверждает, что предотвратил ядерную войну. «Это все равно, что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в Европу!», — заявил Байден, комментируя «хорошие отношения» с КНДР. «Это попытки умиротворения Гитлера!» — добавил кандидат от Демократической партии.

Обсуждалась также тема национальной безопасности. Накануне спецслужбы США заявили, что Россия и Иран предпринимают попытки вмешаться в американские президентские выборы. Байден сказал, что любая страна, которая пытается сделать это, дорого заплатит за свои действия. «Они вмешиваются в суверенитет США. Именно это сейчас и происходит. Для чего? Россия предпочитает, чтобы Трамп оставался президентом, потому что Байден будет для них невыгоден. Россия хочет сделать так, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня!» — заявил он.

Трамп тут же парировал: «Иран и Россия желают проигрыша мне! Потому что никто не был жестче в отношении России, чем я!» После этого он напомнил о введенных в отношении России санкциях и поставленных Украине вооружениях. Трамп подчеркнул, что уговорил страны НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы усилить безопасность из-за российской угрозы.

После этого он быстро переключился на историю с ноутбуком Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Трамп напомнил, что в компьютере найдены письма, показывающие семью бывшего вице-президента США в неприглядном свете. «Твой сын, ты сам, Джо, получали миллионы долларов благодаря нечистоплотным финансовым операциям Хантера в Украине!» — заявил Трамп.

Байден ответил: «Я в жизни не взял ни одного пенни из зарубежных источников!» И тут же добавил, что опубликовал свои налоговые декларации за последние 22 года, в то время как Трамп не обнародовал ни одной своей. Байден обвинил оппонента в получении денег от России.

Трамп отверг это и заявил, что деньги от россиян получал сам Байден в бытность вице-президентом. «Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, которые пришли через Путина. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов! Когда-нибудь тебе придется это объяснить», — заявил Трамп.

Обсуждение внутренней ситуации в США велось вокруг двух главных проблем — расизм и пандемия COVID-19. Байден заявил, что в стране существует «структурный расизм» и обвинил Трампа в «подливании масла в этот расистский огонь».

Трампу пришлось признать, что он сначала негативно отзывался о движении Black Lives Matter. «Я слышал, что они называют полицейских свиньями. Это плохо. В этом помещении нет меньшего расиста, чем я», — подчеркнул Трамп.

Байден напомнил, что США лидируют по числу заразившихся коронавирусом и умерших среди всех стран мира. Он предупредил, что до конца года в Соединенных Штатах могут скончаться около 200 тысяч человек. А виноват в этом Трамп, у которого нет четкого плана по борьбе с COVID-19. У Байдена такой план есть. Если он победит 3 ноября, то введет в стране повсеместное экспресс-тестирование на коронавирус и обязательное ношение масок.

Трамп заявил, что его администрация полностью контролирует ситуацию. Положение стабилизируется, медики больше не регистрируют региональные вспышки. Но даже не это главное. «У нас есть вакцина! Об этом будет объявлено в ближайшие недели», — пообещал он. Трамп также сообщил, что распространением вакцины займутся военные. Они обеспечат проведение оперативной массовой вакцинации. После этого президент напомнил, что сам переболел и вылечился. «99% заразившихся выздоравливают», — добавил Трамп.

Читайте также: Что за чудесный коктейль принимал Трамп от коронавируса и когда людям ждать вакцину

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению украинского инфекциониста Ольги Голубовской, препарат, которым лечили Трампа, стоит 100 тысяч долларов,

Фото Getty Images



60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter