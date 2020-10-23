Женщина плюнула в лицо мужчине за замечание о маске и поплатилась

Транспортная полиция Ванкувера (Канада) разыскивает женщину, которая, находясь в автобусе, плюнула в пассажира — соответствующее видео было выложено в TikTok.

Как сообщает «CTV News», прямо перед тем, как пассажирка плюнула в едущего рядом мужчину, на видео слышно слово «отвратительно». После инцидента пассажир толкнул обидчицу к двери автобуса, а потом и вытолкал из транспортного средства. Да так, что она упала на асфальт.

Отмечается, что пассажирка могла получить замечание, поскольку ехала в общественном транспорте без маски, в то время как на других людях были индивидуальные защитные средства.

В полицейском отделе, куда передали соответствующую информацию, пытаются найти человека, разместившего видео в соцсетях, а потом и удалившего ролик.

«Мы знаем, когда видео было опубликовано, но не знаем, когда оно было снято. Это было сделано вчера или три месяца назад?» — сообщают в полиции и добавляют, что на данный момент им не известно, был ли связан инцидент с отсутствием маски у пассажирки.

Людям, которые находятся в транспорте рядом с теми, кто не надевает маску, советуют дистанцироваться от них. «Мы не хотим, чтобы люди пытались контролировать политику обязательных масок и подвергать себя риску», — добавили в транспортной полиции Ванкувера.

Ранее на Днепропетровщине досталось покупателю, который в супермаркете отказался надеть маску. Сотрудники магазина вызвали охрану. Прибывшие в магазин охранники применили резиновые дубинки. При этом на них самих масок тоже не было.

Фото — скриншот.

1024

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter