Трампа взломали: хакер легко проник в Twitter президента США, угадав пароль

Голландский хакер, специалист по информационной безопасности утверждает, что смог подобрать пароль к аккаунту президента США Дональда Трампа в Twitter, которым тот часто пользуется как инструментом в политических баталиях.

Об этом пишет «Радио КП» со ссылкой на TechCrunch.

Оказывается, Трамп использовал в качестве пароля комбинацию «maga2020!», где буквы являются аббревиатурой его предвыборного лозунга «Make America Great Again».

Доступ к странице первого лица США Виктору Геверсу удалось получить в середине октября этого года. Подбор пароля не занял слишком много времени: правильная комбинация была угадана с пятой попытки.

Геверс при этом был уверен, что сайт заблокирует его на четвертую неудачную попытку или попросит предоставить дополнительную информацию, но этого не произошло.

Он добавил, что Трамп не использовал элементарные меры безопасности, включая двухэтапную проверку.

Также Геверс сообщил, что его не заблокировали после четырех попыток, а учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией.

По словам голландца, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.

На следующий день, 17 октября, Геверс заметил, что в аккаунте Трампа включили двухфакторную аутентификацию. Еще через два дня с ним связалась Секретная служба США, которой Геверс переслал всю имеющуюся информацию.

В самой соцсети отрицают слова Геверса и не верят в такой взлом. Технические специалисты Twitter не увидели никаких подтверждений, что голландец действительно мог иметь доступ к странице Трампа.

Журналисты тем временем напомнили, что Геверс уже взламывал аккаунт Трампа. Первый раз это случилось в 2016 году. Тогда глава белого дома использовал пароль «yourefired» («ты уволен»).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп подписал указ против «цензуры» в соцсетях, который, по его замыслу, не позволит им избегать ответственности за свои действия.

Фото: inosmi.ru

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