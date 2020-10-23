Турецкие дроны сделали свое дело: бренд "Путин" утратил ценность для "кремлевских старцев"

Новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое нарушается Баку и Ереваном, приводит к тому, что бренд «Путин» потерял окончательно всю свою ценность в глазах кремлёвских старцев и процесс его замены с кастингом преемников уже стартовал.

Об этом пишет историк и блогер Сергей Климовский на страницах информационного ресурса «Обозреватель».

По его мнению, транзит власти, о котором нудно, осторожно и научно говорили на «Эхе Москвы» и других каналах «Газпрома», перестал быть тайной кремлёвского двора и утечкой от профессора Соловья. В игру вступил Жириновский, что означает: «старцы» на деле, а не только на словах, занялись снятием бренда «Путин».

Последним доводом, вынудившим их приступить к этому, стала война за Карабах. США, ЕС и некоторые другие государства долго подталкивали их к отказу от бренда «Путин» и замене его чем-то более приличным. «Старцам» очень не хотелось делать это. Они долго упирались, но в конце 2018 г. начали предпринимать кое-какие движения в указанном им направлении, в том числе открыли «инсайдерские источники» для профессора Соловья.

В Кремле надеялись, что такими полумерами и разговорами о транзите власти можно будет ещё долго имитировать кипучую деятельность и этим ограничиться. Им выставляли всё новые и новые аргументы, которые должны были подтолкнуть их к более энергичным действиям, но в итоге для «старцев» самым убедительным стали успехи армии Азербайджана.

«Причина в том, что армия Армении — это не просто миниатюрная копия армии РФ, а её филиал. В практическом применении это означает, что азербайджанская армия сейчас де-факто громит российскую армию, легендарную и непобедимую», — считает блогер.

В третьей декаде августа армянская и российская армии начали совместные учения именно в сфере ПВО под ширмой российских манёвров «Кавказ — 2020». Итог известен — ПВО Армении оказались бессильны перед дронами Азербайджана турецкого производства. Этот факт признаёт даже армянское командование. Августовские учения не помогли, но российские учителя вроде не отпускают в адрес армян таких уничижительных комплиментов, которыми они единодушно награждают своих учеников в Сирии. Так что, причина явно не в национальных особенностях армянской ментальности.

Зенитно-ракетные комплексы и другие элементы ПВО оказались мало полезными и более того, опасными штучками, поскольку притягивают к себе взрывчатые вещества противника. Ильхам Алиев 20 октября сообщил, что за 23 дня войны армия Азербайджана уничтожила четыре разрекламированных Москвой зенитно-ракетных комплекса С-300, три комплекса «Тор», около сорока комплексов «Оса», пять «Кубов» и «Кругов», а также одну «Точку-У», одну баллистическую ракету, два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус» и восемь средств радиоэлектронной борьбы. Помимо них, уничтожены две ракетные установки «Ураган» и около 70 установок «Град», прямых потомков «Катюши».

Пентагон, в отличие от армяно-российских ракетчиков, дважды стрелявших по Гянджу, точность попадания по Георгиевскому залу Кремля гарантирует. Впрочем, пуски ракет по Гянджу, имели, по всей видимости, своей целью не попасть в какой-либо военный объект, а вызвать у азербайджанцев страх и взрыв возмущения, который приведёт к отставке Алиева. Но эта примитивная стратегия с московским душком сработала ещё хуже, чем системы ПВО Армении российского производства.

«В Карабахе сейчас происходит дискредитация не только отдельных видов вооружений, но и привычных схем и стратегий ведения войны. С гранатами под танки уже не бросаются и сопки штурмую не густыми цепями, как в советском кино», — полагает Климовский.

Украинский историк уверен, что фиаско в Карабахе поставило «старцев» перед фактом: в случае вторжения армии РФ в страны Балтии, Украину, Польшу и Беларусь эта война будет ею тоже проиграна. Можно будет утешиться, что за армией Эстонии стояла армия США, а за армией Украины армии Великобритании и Турции, но это слабое утешение. Если НАТО ещё и самораспустится, то историки напишут: поражение и исчезновение России было результатом регионального конфликта или серии таких конфликтов, а не глобального столкновения в двухполярном мире, как хотелось бы «старцам», и гибель третей Российской империи утратит всякую романтическую патетику.

«Старцы» также не без основания опасаются, что в ходе таких региональных войн будут выявлены не только уязвимость ПВО и танков. Реконструкция боя между американскими самолётами F-16 и российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, проведенная с месяц назад в полевых условиях греками и турками, даёт «старцам» веские основания для таких опасений.

В результате эти факторы делают бесперспективным «великий поход» армии РФ на Запад, а соответственно и дальнейшее сохранение бренда «Путин». Продлевать ему жизнь имело смысл именно в рамках такого прощального броска империи на Запад, запланированного на уходящий год 75-летия окончания Второй мировой войны. Прощального, поскольку шансы на его успех были, по мнению Кремля, 50 на 50. Но сначала пандемия заставила «старцев» перенести не только реконструкцию парада Победы на лето, но и сместить планы вторжения с весны-лета на осень. Учения «Кавказ — 2020» должны были стать отмашкой для начала их реализации. Военно-учебная активность на юге должна была прикрыть не учебное вторжение на западе. Однако Анкара и Баку не только спутали все карты Москве, но и ввели в повестку дня новые и неприятные для неё факторы. Образно говоря, азербайджанцы и турки сейчас спасают от российского вторжения если не Вену и Берлин, то Киев, Варшаву и Таллин точно.

В результате «старцы» 14 октября сделали первый практический шаг к этому ребрендингу и отправили Жириновского давать интервью «Эху Москвы». Сам Жириновский и редакция радио «Эхо Москвы» были очень удивлены таким приказом, но приказы «старцев» надо выполнять, а не только обсуждать и комментировать. Аудитория «Эха Москвы» точно не симпатики Жириновского, и его появление там такой же нонсенс, каким было бы интервью с Геббельсом в 1941 г. на Би-Би-Си.

«Если принять во внимание, что на календаре октябрь 2020 г., а не март 2024 г., то смысл появления Жириновского на „Эхе Москвы“ станет понятен: процесс снятия бренда „Путин“ запущен и его сохранят на переходный период не дольше чем до осени 2021 г. Внешние и не только внешние обстоятельства могут ускорить этот процесс, если кремлёвские „старцы“ по советской привычке решат потянуть резину», — резюмирует автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что политический обозреватель Виталий Портников также считает, что Владимир Путин предчувствует свою скорую отставку, но, вероятно, стремится, чтобы в РФ все решилось силой и кровью.

Фото: assiette.ru

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