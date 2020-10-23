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Мир

Обустройство империи провалилось: США призвали Россию вывести войска из Украины

4:35 23 октября 2020
Гилмор Джеймс

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, уличивший президента России Владимира Путина в использовании выдуманной фразы Гитлера, заявил о том, что его страна призывает Кремль выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей и вывести свои силы и вооружения из Украины.

Об этом он сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

«В течение последних нескольких месяцев, как уже говорилось, оружие было значительно тише. Но мы также понимаем, что любое прекращение огня должно привести к прогрессу в дальнейших шагах по прекращению самого конфликта. Все еще существуют другие угрозы безопасности, и много еще нужно сделать для мирного урегулирования. Мы призываем Россию выполнить свои „минские“ обязательства и вывести свои силы и вооружения из Украины», — заявил посол.

По его словам, улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе обеспечило крайне необходимую передышку мирному населению, но длительный прогресс в направлении мира требует от России настоящего приобщения к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, в том числе путем переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

Также американский дипломат выразил надежду, что Россия будет конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведение взаимного обмена удерживаемыми лицами.

«Мы часто говорим о том, что Россия должна отвечать политической воле, которую проявляет Украина, что Россия должна прекратить свое препятствование на мирных переговорах. И я бы хотел спросить российский народ: а какую пользу вам дали шестилетние провальные усилия вашего правительства по обустройству империи на востоке Украины?» — резюмировал Гилмор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джеймс Гилмор поймал Владимира Путина на том, что тот часто противоречит сам себе, называя оккупированный Крым частью России — ведь еще несколько лет назад он признавал полуостров украинской территорией.

Фото: dw.com

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