Двойники, налоги и секс-компромат: Трамп и Байден сойдутся в решающем раунде дебатов

В четверг, 22 октября, состоится третий раунд теледебатов между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Действующий глава государства согласился на участие в нем с большой неохотой. Напомним, первый раунд ознаменовался, мягко говоря, некорректным поведением обоих политиков в прямом эфире. Байден и особенно Трамп постоянно перебивали оппонента (президент сделал это 71 раз за эфир) и позволяли себе довольно оскорбительные замечания. Так, бывший вице-президент США назвал действующего президента «клоуном, лжецом, щенком Путина» и прочими малоприятными словами.

Трамп обвинил Байдена в получении «денег Москвы», коррупции и все старался перевести разговор на тему обвинений в адрес Хантера Байдена, которого его отец якобы всеми силами спасал от расследования его сомнительной финансовой деятельности в Украине и других странах.

После первого раунда Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Это дало основания демократам обвинить президента в том, что он пришел на дебаты, уже зная результат своего теста на COVID-19, но никого об этом не предупредил. Белый дом и избирательный штаб Трампа это гневно отрицают.

Тем не менее, второй раунд дебатов было решено проводить в формате видеоконференции. Трамп категорически отказался, заявив, что не станет тратить свое время на подобные глупости.

В результате вместо дебатов оба кандидата выступили каждый перед своими сторонниками и журналистами. Говорили они практически то же, что и прежде. Разве что Трамп больше упирал на свое невероятное выздоровление от COVID-19 и обещал обеспечить всех американцев бесплатным «чудесным коктейлем», с помощью которого вылечили его, поставив на ноги буквально за трое суток.

Все американские политики давно знают, что третий раунд дебатов, который проходит обычно всего за несколько дней до дня голосования, является решающим. Именно он оказывает наибольшее воздействие на избирателей, которые еще не определились со своими предпочтениями.

Новые правила дебатов

Комиссия по президентским дебатам приняла новые правила, чтобы третий раунд не превратился в хаос. Теперь микрофон одного кандидата будет отключен во время выступления другого. Каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого из шести 15-минутных сегментов. За их выступлением последует открытая дискуссия, во время которой будут работать микрофоны обоих кандидатов.

Трамп назвал новые правила несправедливыми, но все же согласился участвовать. Его главной претензией к организаторам стала кандидатура ведущего. Модератором назначена известная журналистка Кристен Уэлкер, работающая на канале NBC News. Президент ее давно недолюбливает. «Она постоянно выкрикивает мне свои вопросы во время пресс-конференций!» — заявил Трамп. Он подчеркнул, что Уэлкер «полностью предвзята».

Один из главных советников президента Джейсон Миллер поспешил сгладить заявления своего босса и отметил, что Кристен — прекрасный профессионал и всегда придерживается справедливого и правдивого подхода в своих репортажах и программах.

А вот руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степиен назвал выключение микрофонов кандидатов во время эфира неприемлемым. Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав уделить больше внимания вопросам внешней политики. Это понятно — Белый дом знает, что многим американцам нравится подход Трампа к международным проблемам, хотя его решения часто являются спорными. Тем не менее комиссия утвердила другие темы для обсуждения — борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

Последние опросы общественного мнения говорят о том, что в президентской гонке Джо Байден значительно опережает Дональда Трампа. Причем и в целом по стране, и в так называемых «колеблющихся штатах», исход голосования в которых всегда непредсказуем.

Демократы сумели собрать рекордную сумму пожертвований для своего кандидата. Это дает Байдену финансовое преимущество и позволит в последние предвыборные дни посетить максимальное количество мест в стране.

Политические аналитики все увереннее говорят о том, что Трампу не удастся переизбраться на второй срок. Известный американский статистик и писатель Нейт Сильвер в своем блоге оценивает шансы на победу Байдена в 87%, а аналитическая копания Decision Desk HQ отдает ему 83,5%. Это очень высокие показатели.

«Октябрьские сюрпризы» оппонентов

Однако примерно такой же была ситуация и в октябре 2016 года. Тогда все пророчили уверенную победу Хиллари Клинтон. А президентом выбрали Трампа!

Четыре года назад избирательный штаб миллиардера-республиканца приготовил демократам «октябрьский сюрприз». Им стало заявление тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми о том, что бюро возобновляет расследование в отношении Хиллари Клинтон, которая, занимая пост государственного секретаря, пользовалась личной электронной почтой на незащищенном сервере. Тем самым она поставила под угрозу утечку информации, прямо касающейся вопросов национальной безопасности. Целую неделю эта новость держалась на первых полосах всех американских СМИ. В результате штаб Трампа получил не только важную передышку, но и прекрасно сумел воспользоваться сюрпризом от Коми, изменив настроение десятков тысяч избирателей.

Демократы извлекли урок. Казалось, они тщательно подготовились к нынешним выборам и сами припасли для Трампа ряд «октябрьских сюрпризов». При этом решили отказаться от прежней щепетильности. Вот лишь главные удары, нанесенные ими в октябре.

Газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Дональд Трамп годами не платил федеральный подоходный налог. Он подавал в налоговые органы отчеты, из которых следовало, что его бизнес несет большие убытки. В результате в 2017 году, уже будучи президентом США, Трамп заплатил в бюджет всего 750 долларов! Это значительно меньше, чем платят американские учителя и младший медперсонал.

Это серьезное обвинение. Уклонение от уплаты налогов является в США федеральным преступлением и сурово карается. Известно, что Трамп на протяжении всего своего президентского срока и даже в год предыдущих выборов отказывался обнародовать свои налоговые декларации. Он так и не сделал этого. Демократы раньше утверждали, что эти документы могут пролить свет на его тайные связи с Москвой. Но этот аргумент не имел успеха. Теперь они изменили угол атаки. Их обвинение — Трамп не платит налоги! Или он плохой бизнесмен, который только хвастается своими успехами, а на самом деле постоянно терпит убытки. И то и другое больно бьет по репутации Трампа.

Он был вынужден отвечать. Заявил, что The New York Times врет. «Я заплатил много, и также я заплатил большой подоходный налог. Все это будет обнародовано!» — пообещал Трамп, вот только не уточнил, когда.

Второй удар связан с заражением президента и первой леди коронавирусом. В соцсетях стремительно распространяется версия, что Трамп все еще находится в военном госпитале в тяжелом состоянии, но это скрывают от избирателей перед выборами. А перед на публике появляется двойник президента. Многие пользователи интернета отнеслись к этим заявлениям совершенно серьезно.

Республиканцы нанесли несколько ударов. Они тоже использовали тему двойника. В Twitter активно разгоняется версия о том, что в мае 2011 года в Пакистане якобы был убит не Усама бен Ладен, а его двойник. А Джо Байден, занимавший в то время пост вице-президента, приложил руку к сокрытию правды. При этом сторонники данной теории заговора ссылаются на заявление некого анонимного сотрудника ЦРУ. Возмущенный участник операции по ликвидации террориста номер один, бывший «морской котик» заявил в интервью CNN, что люди Трампа устроили «пляску на могилах героев» — тех, кто погиб, борясь с «Аль-Каидой». Кстати, сам президент охотно ретвитнул одно из сообщений о «фальшивом бен Ладене».

Сторонники Трампа столь же активно распространяют ложные заявления о том, что Байден во время первого раунда теледебатов пользовался слуховым аппаратом и телесуфлером.

Попытался штаб Трампа ударить и по больной теме для многих американцев — праве на оружие. Сын президента Дональд Трамп-младший поместил в Twitter видео с отрывком интервью Джо Байдена, в котором кандидат от демократов выкрикивает «Бинго!», выражая свое полное одобрение запрета на продажу оружия. На самом деле, бывший вице-президент так ответил, когда спросили, что он думает о запрете автоматических винтовок. Байден потом объяснил, что считает необходимым запретить продажу в частные руки этого особо опасного оружия, а тем, кто уже им владеет, следует предложить сдать его за денежную компенсацию.

Трамп постоянно критикует предложенное демократами голосование по почте. Такой способ должен защитить американцев от риска заразиться коронавирусом во время посещения избирательных участков 3 ноября. Президент утверждает, что это открывает возможность для массовых фальсификаций.

В качестве доказательства он приводит фотографии почтовых конвертов для бюллетеней, которые были якобы обнаружены на помойке в Калифорнии. Эти снимки появились в соцсетях в конце сентября. На самом деле, это старые конверты, которые использовались в 2018 году во время выборов в Сенат США. Согласно закону, их выбросили.

Но главный «октябрьский сюрприз» республиканцы приберегли аккурат к третьему раунду дебатов. Газета The New York Post опубликовала статью, в которой утверждается, что в руках ФБР оказался ноутбук Хантера Байдена. Компьютер сдали в мастерскую в апреле 2019 года в штате Делавэр для ремонта. Якобы его чем-то залили.

Владелец мастерской скопировал все данные, содержавшиеся на жестком диске ноутбука. За компьютером в итоге никто так и не пришел. А он, изучив содержание файлов, счел необходимым передать их ФБР.

Как утверждается в газете, среди них имеется электронная переписка Хантера с консультантом совета директоров украинской газодобывающей группы Burisma Holdings Вадимом Пожарским. И эта переписка доказывает, что у Джо Байдена в апреле 2015 года, когда он занимал пост вице-президента США, были прямые контакты с господином Пожарским.

Он направил Хантеру 17 апреля 2015 года, через год после того как сын Байдена стал членом совета директоров Burisma Holdings следующее письмо: «Дорогой Хантер, благодарю, что пригласил меня в Вашингтон и предоставил возможность встретиться с твоим отцом и провести немного времени в его обществе. Это — большая честь и удовольствие». В еще одном, более раннем, письме Вадим якобы спрашивал Хантера о том, как тот мог бы «использовать свое влияние» для помощи украинской компании.

Демократы тут же заявили, что ноутбук, якобы принадлежавший Хантеру Байдену, это часть секретной операции, проводимой российскими спецслужбами, которые стремятся помочь Трампу переизбраться на второй срок. Мол, республиканцы продолжают разыгрывать «украинскую карту». Не зря же они потратили столько времени и сил на попытки обвинить Джо Байдена и его сына в коррупции.

Во вторник, 20 октября, глава Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Джон Рэтклифф (член Республиканской партии) твердо заявил, что история с ноутбуком «не являются частью некой российской дезинформационной кампании». «Позвольте мне прояснить: разведсообщество в это не верит, потому что не располагает разведданными, которые подтверждали бы эту версию», — подчеркнул Рэтклифф в эфире Fox News. С ним согласны сотрудники ФБР, в распоряжении которых, находится ноутбук, а также Министерство юстиции США.

Демократы попытались отбиться. Председатель спецкомитета нижней палаты Конгресса США по разведке Адам Шифф заявил, что Рэтклифф поспешил расписаться за все разведсообщество. Шифф указал на письмо, опубликованное изданием Politico, которое подписали свыше 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки. Они убеждены, что Россия все же стоит за публикацией в СМИ возможной переписки Хантера Байдена с Вадимом Пожарским.

И тогда штаб республиканцев нанес следующий удар. Личный адвокат Трамп Рудольф Джулиани в эфире телеканала Newsmax заявил, что в том самом ноутбуке обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Якобы были обнаружены «многочисленные фотографии» такого содержания. Кроме того, Джулиани привел выдержки из переписки Хантера с отцом. Он якобы писал Джо Байдену о своих отношениях с вдовой родного брата Хэлли Байден. Та обвинила Хантера в «неподобающем поведении с несовершеннолетними». Хэлли не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. Имя подростка в переписке намеренно скрыто. Джулиани подчеркнул, что уже направил все эти материалы в полицию штата Делавэр.

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