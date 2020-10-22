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Мир

Элтон Джон с мужем отреагировали на сенсационное заявление Папы Римского

14:30 22 октября 2020
Элтон Джон

Певец Элтон Джон поблагодарил Папу Римского за его высказывание об однополых браках. Об этом музыкант написал в своем Instagram.

«Спасибо Папа Римский Франциск за поддержку однополых гражданских союзов.

Мой гражданский союз и последующий брак с Дэвидом Фернишем принесли нам неизмеримое счастье и безопасность.

Благословение однополых гражданских союзов — важный шаг на пути к равенству и основа, на которой бесчисленное множество других людей смогут воспользоваться такой же защитой и счастьем. Да благословит вас Бог", — говорится в сообщении.

Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, также дал комментарий в своем Instagram: «Да благословит тебя Бог, Папа Римский Франциск. Ваша поддержка однополых гражданских союзов — важный шаг к равенству для всех».

Фото: Instagram Элтона Джона

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