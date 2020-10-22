Избитая блогером в прямом эфире российская модель объявила ему войну «до конца»

Модель Алена Ефремова, которую в прямом эфире избил стример-блоггер Андрей Бурим (Mellstroy), получила черепно-мозговую травму и намерена «биться до конца» — девушка подала заявление в полицию.

«С этого момента моя жизнь сильно изменилась. Я поняла, насколько мы все беззащитны перед насилием. В прямом эфире человек многократно бил меня о стол, жестоко бил, до черепно-мозговой травмы. И бил, словно на сцене театра в пустоту зала. Мне диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы. Никто меня даже не защитил. А если бы убил? Все были бы соучастниками преступления?» — пишет Алена в Instagram.

Модель, по ее собственному выражению, собирается «биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека»: «Повторяю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке».

Она призвала всех жертв насилия Буримы писать ее адвокату, поскольку «против такого зла, как насилие, важно объединяться».

Ранее модель Дарья Кирилюк жаловалась, что на курорте Чешме (провинция Измир) в Турции служба безопасности пляжа напала на их группу и избила. Среди пострадавших была сама модель, ее парень, четверо девушек и еще несколько молодых людей.

Фото Алены Ефремовой из соцсетей.

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