Названа первая в Европе страна, где число зараженных коронавирусом превысило миллион

Испания стала первой европейской страной, где зарегистрировали более миллиона зараженных коронавирусом. Как сообщает издание Metro, общее число случаев инфицирования COVID-19 по данным на утро 22 октября составляет 1 005 295 человек. Реальные цифры могут быть больше официальных, поскольку могли быть не учтены случаи бессимптомного протекания болезни, отсутствие тестирования, а также другие факторы.

За последние сутки в Испании выявили коронавирус у 16973 человек. 156 человек скончались. Всего за все время время пандемии в Испании умерли от коронавируса более 34 366 человек.

Шесть недель назад Испания стала первой страной в ЕС, в которой было зарегистрировано 500 000 случаев коронавируса.

Испания находится на шестом месте в общем списке стран мира с самым высоким числом выявленных заражений.

Фото Pixabay



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