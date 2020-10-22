"Китайская Несси": в Поднебесной засняли на видео странное загадочное существо

В Китае в очередной раз «обнаружили» существо, похожее на знаменитую шотландскую Несси.

Сделал это сотрудник национального китайского парка у горы Чанбайшань в провинции Цзилинь Сяо Ю, пишет Рамблер со ссылкой на Daily Mail.

Неизвестное существо удалось запечатлеть в озере, которое называют «Небесным».

На записи, сделанной утром 20 октября со смотровой площадки, заметно, как черный круглый объект плавает на поверхности воды. По словам Сяо Ю, существо достигает в длину 2,1 метра.

Отмечается, что в «Небесном озере» и прежде замечали странного зверя, которого называли «китайским лох-несским чудовищем». Первые упоминания о нем были еще в 1962-м. Тогда десятки людей подтверждали, что видели в воде что-то необычное.

«У меня были подобные случаи и раньше, но тогда это были рыбацкие лодки. Однако на этот раз я не могу сказать, что это было. Это определенно не была лодка», — заявил сотрудник парка.

Также он отметил, что территория парка полностью закрыта для посещений, вход сюда строго запрещен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что команда ученых под руководством авторитетного профессора Нила Джеммелла из новозеландского Университета Отаго изучила образцы ДНК из 250 проб воды, взятых в различных местах шотландского озера Лох-Несс и пришла к выводу, что следы загадочной рептилии в озере отсутствуют. А «чудовищем» в глазах очевидцев мог оказаться гигантский угорь.

Фото: express.co.uk

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