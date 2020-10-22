28.21 / 28.41 33.20 / 33.60
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров: на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

5:28 22 октября 2020
Вулкан Безымянный

На известном своей сейсмологической активностью российском полуострове Камчатка начал извергаться вулкан Безымянный, выбросивший столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря.

Об этом передает Общественная служба новостей со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН).

«Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных», — говорится в сообщении.

В КФ ФИЦ ЕГС РАН отметили, что первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились ещё в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение. Далее уровень сейсмичности продолжал повышаться.

Сейсмическая активизация была настолько сильной, что землетрясения фиксировались даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания, которое генерируется в настоящее время извергающемся Ключевским вулканом.

«Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов — Ключевского и Безымянного», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает, что большое облако пепла на высоте до 9 км над уровнем моря сейчас движется к северу от Безымянного.

«Пепловое облако имеет длину 44 км к северо-западу и 36 км к северо-востоку», — говорится в сообщении KVERT.

KVERT установил для Безымянного наивысший — красный — цветовой код опасности для авиации.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря. Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — «направленный взрыв» или «тип Безымянный», который признан мировой вулканологией («directed blast», «lateral blast», «type Bezymianny»). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года мощные вулканы проснулись на Филиппинах и в Мексике.

Фото: osnmedia.ru

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

магнитные бури

Когда Украину накроют магнитные бури

Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

солнечная погода осенью

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер