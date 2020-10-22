Выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров: на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

На известном своей сейсмологической активностью российском полуострове Камчатка начал извергаться вулкан Безымянный, выбросивший столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря.

Об этом передает Общественная служба новостей со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН).

«Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных», — говорится в сообщении.

В КФ ФИЦ ЕГС РАН отметили, что первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились ещё в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение. Далее уровень сейсмичности продолжал повышаться.

Сейсмическая активизация была настолько сильной, что землетрясения фиксировались даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания, которое генерируется в настоящее время извергающемся Ключевским вулканом.

«Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов — Ключевского и Безымянного», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает, что большое облако пепла на высоте до 9 км над уровнем моря сейчас движется к северу от Безымянного.

«Пепловое облако имеет длину 44 км к северо-западу и 36 км к северо-востоку», — говорится в сообщении KVERT.

KVERT установил для Безымянного наивысший — красный — цветовой код опасности для авиации.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря. Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — «направленный взрыв» или «тип Безымянный», который признан мировой вулканологией («directed blast», «lateral blast», «type Bezymianny»). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года мощные вулканы проснулись на Филиппинах и в Мексике.

Фото: osnmedia.ru

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