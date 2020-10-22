Захват банка в Грузии: в МВД страны сообщили об освобождении 43 заложников

По меньшей мере 43 заложника, которых удерживал неизвестный мужчина в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди (край Самегрело — Земо Сванети), были освобождены сотрудниками правоохранительных органов Грузии и доставлены в безопасное место.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление МВД Грузии.

«На данный момент 43 заложника, захваченные вооруженным нападавшим в здании банка, были освобождены, сотрудники полиции сопроводили их в безопасное место. На месте происшествия ведутся следственные действия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Правоохранители не уточняют, на каком этапе находится спецоперация. Также не сообщаются другие подробности всего процесса.

В то же время РИА Новости сообщает об освобождении всех захваченным злоумышленником заложников.

Напомним, что в среду, 21 октября, неизвестный мужчина ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Грузинские СМИ сообщали, что он требовал деньги, а также безопасного выхода из здания. Нападавший изначально держал в заложниках около 30 человек, однако позже стал их постепенно освобождать.

МВД расследует случившееся по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника». Позже Первый канал Общественного вещателя Грузии информировал, что захватчик был задержан стражами порядка, но правоохранители опровергли это сообщение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что при захвате заложников в городе Зугдиди пятерым людям удалось выбраться из здания банка с помощью пожарного крана.

Фото: visualrian.ru

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