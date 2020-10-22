Facebook поможет найти любовь: соцсеть запускает в Европе сервис знакомств Dating

Компания Facebook, известная своими строгими требованиями к объявлениям пользователей, объявила о запуске в принадлежащей ей социальной сети сервиса знакомств Dating, который будет доступен в 32 странах Европы.

Об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

«Сегодня мы запускаем Facebook Dating в Европе, чтобы помочь большему количеству людей обрести значимые связи, в том числе через общие интересы, мероприятия и группы», — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что платформа для знакомств станет доступна в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии и ряде других европейских государств. Украины в их числе пока что нет.

В Facebook подчеркнули, что при создании приложения разработчики руководствовались принципами обеспечения безопасности и конфиденциальности данных пользователей при использовании их продукта.

«Мы работали с экспертами в областях безопасности и конфиденциальности, чтобы обеспечить легкий доступ к советам по безопасности и построить систему защиты в Facebook Dating, включая возможность жаловаться на нарушителей и блокировать кого-либо, а также запрет на отправку людьми фотографий, ссылок, платежей или видео в сообщениях», — добавили в компании.

Отмечается, что сервисом уже пользуются жители 20 других стран, где с сентября в общей сложности зафиксировано более 1,5 млрд парных совпадений.

Как известно, сервис Facebook Dating был запущен в США в сентябре прошлого года. Любой пользователь социальной сети может присоединиться к этому приложению, создав свой собственный профиль и определив список людей на основе общих интересов и предпочтений. В феврале компания информировала о приостановке запуска платформы в Европе в связи с обысками, прошедшими в ее офисах в Дублине. Приложение, как сообщал американский телеканал CNN, планировалось представить накануне Дня святого Валентина, 13 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в последние годы сайты знакомств часто становятся прибежищем для всякого рода аферистов. Об этом знают многие, потому не особо верят кандидату в мужья из-за границы, миллионеру или генералу, который после недельной переписки вдруг сообщает, что не может встретиться, потому что-либо попал в беду, либо в больницу, либо его многомиллионный счет временно заблокировали. Хотя иногда украинские невесты все-таки ведутся на «богатых женихов из-за границы».

Фото: theverge.com

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