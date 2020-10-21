Захватчик банка в Грузии обезврежен, заложники освобождены

В Грузии силовикам удалось задержать вооруженного грабителя, захватившего отделение «Банка Грузии» в Зугдиди.

Как сообщает местный интернет-ресурс, вооруженного мужчину вывели из здания банка с поднятыми руками. Всех заложников освободили.

Появилась информация, что он сам сдался правоохранителям.

Напомним, банк с 19 заложниками был захвачен около 14:20 21 октября. Спустя несколько часов пятерым заложником удалось выбраться из здания.

Следствие ведется по статьям 179 «Грабеж», 236 «Незаконное приобретение/хранение/ношение оружия» и 144 «Захват заложников» Уголовного кодекса Грузии.

Фото ekhokavkaza.com/



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