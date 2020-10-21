Кремлевский пропагандист заболел в Крыму коронавирусом и сел в полный людей самолет

Один из ярых пропагандистов «русского мира» Сергей Марков в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что переболел коронавирусом.



Болезнь застала его в оккупированной крымской Ялте. После конференции, которую проводил российский МИД, Марков прогулялся по набережной, чувствовал себя нормально. По его словам, буквально через час после этого у него началась высокая температура.

«Я все хорошо и правильно сделал. Я не стал ничего искать, я буквально даже организаторам толком не стал ничего говорить. Взял за свои деньги авиабилет, за свои деньги такси. И немедленно в аэропорт», — рассказал политик.



На вопрос журналиста, как с признаками COVID-19 он решил лететь самолетом, Марков ответил, что болеть нужно у себя дома.



«Я немедленно оттуда поехал, сдал пробы на этот ковид, который, к сожалению, подтвердился. Это немедленно, когда на следующий день пошла температура по-настоящему, то я пошел, предпринял усилия для того чтобы меня госпитализировали. И „скорая помощь“. И так далее. И как мне сказали врачи, это было самое правильное решение — сделать все максимально быстро. И, кстати говоря, переместиться к себе домой — тоже как они сказали, было совершенно правильное решение», — уточнил пропагандист.



Марков подтвердил, что в самолете на Москву было полно пассажиров. По его словам, он пытался защитить окружающих своими тремя масками, которые постоянно менял. Ни с кем не здоровался за руку. То есть, как он считает, предпринял все меры, которые только было необходимо.

Политик добавил, что в аэропорту у него ни разу не проверяли температуру — ни на входе в аэропорт, ни при посадке в самолет. А температуры якобы у него и не было — она прошла утром.

Марков отметил, что болезнь протекала тяжело. Сейчас он на карантине.



Фото"Эхо Москвы"







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