28.23 / 28.42 33.20 / 33.61
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Миротворец» отреагировал на смерть священника РПЦ Смирнова

13:12 21 октября 2020
Центр Миротворец

После того, как в России сообщили о смерти протоирея РПЦ Дмитрия Смирнова — настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области, известного своими антиукраинскими высказываниями, в Центре «Миротворец» внесли в базы данных соответствующие изменения.

«Ликвидирован COVID-19 21.10.2020», — такая пометка сделана в его досье, в котором также указывалось, что священник вел агитационную деятельность, имеющую целью посягательство на внутреннее устройство и территориальную целостность Украины.

«Украинцы, это никакие не украинцы, это русские, просто они на юге России», — заявлял как-то Смирнов.

Фото Центра «Миротворец».

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

кернес

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья

Центр Миротворец

«Миротворец» отреагировал на смерть священника РПЦ Смирнова

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева раскрыла свою болезнь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер