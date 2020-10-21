«Миротворец» отреагировал на смерть священника РПЦ Смирнова

После того, как в России сообщили о смерти протоирея РПЦ Дмитрия Смирнова — настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области, известного своими антиукраинскими высказываниями, в Центре «Миротворец» внесли в базы данных соответствующие изменения.

«Ликвидирован COVID-19 21.10.2020», — такая пометка сделана в его досье, в котором также указывалось, что священник вел агитационную деятельность, имеющую целью посягательство на внутреннее устройство и территориальную целостность Украины.

«Украинцы, это никакие не украинцы, это русские, просто они на юге России», — заявлял как-то Смирнов.

Фото Центра «Миротворец».



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