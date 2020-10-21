The Times предрек паралич власти Путина

Новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, вступившее в силу в полночь 18 октября, нарушается обеими сторонами. Баку и Ереван обвиняют друг друга в продолжении боевых действий, артиллерийских обстрелах и ракетных ударах, наносимых по населенным пунктам, от чего страдают мирные жители. По оценке западных экспертов, за минувший неполный месяц в результате вооруженного конфликта на Южном Кавказе погибли уже не менее 1 500 человек! Баку 20 октября объявил об «освобождении от оккупации» еще одного населенного пункта в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над городом Зангелан. В общей сложности армия Азербайджана уже взяла под свой контроль 24 населенных пункта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Армения обвиняет Азербайджан в использовании запрещенных кассетных бомб. Якобы эти боеприпасы найдены неразорвавшимися на территории НКР. Баку это категорически отрицает и в ответ обвиняет Ереван в обстрелах приграничных азербайджанских городов и нефтепровода «Баку — Новороссийск»… Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своей готовности встретиться в Москве, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации. Однако конкретные сроки такой встречи ни одна из сторон не назвала. Способен ли Кремль сыграть значимую роль в мирном урегулировании конфликта? Ответ на этот вопрос дает британская газета The Times в статье «Путин запутался в собственных сетях», опубликованной 20 октября. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой публикации.

«Проблема замороженных конфликтов заключается в неисправном холодильнике, содержимое которого спустя некоторое время начинает вонять. Именно это и произошло с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха — небольшого горного региона, который давно является предметом спора между армянами и азербайджанцами. Владимир Путин поместил его в отделение холодильника, помеченное как «Восточная Украина, Южная Осетия, Приднестровье и прочие территории — использовать по мере необходимости», и забыл о нем. Теперь он оказался перед лицом угрозы полномасштабной войны на южных границах России, которая может превратиться в геополитическую горячую точку.

Именно так империи теряют свою власть: центр игнорирует периферию, проливается кровь, и лидер теряет свою мощь. Когда Путин пришел к власти 20 лет назад, он ставил перед собой две задачи. Первая состояла в создании сети влияния на территории всего бывшего Советского Союза — старой империи. Решалась эта задача с помощью хитрой изворотливой дипломатии, целевых продаж оружия и поставок энергоносителей. Делалось все для того, чтобы остановить и предотвратить упадок России. Создав сильное, стабильное государство, он начал продавливать авторитет Кремля по всему миру, используя любые возможности. Разведслужбы немедленно докладывали ему о малейших признаках ослабления американского влияния на каждом континенте. Кибервойска проверяли на прочность защитные стены западных компьютерных систем.

Начало правления Путина в Кремле ознаменовалось кровавой военной операцией в Чечне на Северном Кавказе. После того как Грозный сравняли с землей, после множества безнаказанных преступлений против мирного населения, он перевел активные военные действия в фазу вялотекущих операций ГРУ и доверил власть здесь пророссийскому клану во главе с Рамзаном Кадыровым, который остается его верным вассалом. Чечня замолчала, была объявлена «стабильной» и отправлена в холодильник Путина.

На западных границах он давил на Беларусь во главе с Александром Лукашенко, чтобы вынудить ее к созданию формального союза с Россией. Он отобрал у Украины Крым и заварил кашу на Донбассе, гарантировав для себя снятие вопроса о принятии Украины в НАТО с повестки дня из-за ее нестабильности. На востоке он поддерживал диктаторов в Средней Азии в обмен на их лояльность Кремлю.

Теперь эта система делегирования полномочий лояльным приспешникам, которая является основополагающим принципом путинизма, разваливается. В Нагорном Карабахе, которую армяне считают своей этнической территорией, а Азербайджан по праву называет своей, с начала боевых действий в конце сентября погибло около 1 500 человек. Прекращение огня провалилось, потому что доверять Путину как честному посреднику больше нельзя. Он поставляет оружие и в Армению, с которой у него есть пакт о взаимной безопасности, и в Азербайджан. Если война пересечет границы Ирана, Путин столкнется с еще более глубоким конфликтом интересов, так как рассчитывает на значительные поставки российского оружия Тегерану, поскольку срок эмбарго, введенного мировым сообществом на эти сделки с иранским режимом, истек.

Тем временем Турция поставляет боевые дроны и оказывает содействие Азербайджану. Эти дроны «вскрывают» броню армянских танков как консервные банки. Как ни крути, это участие еще одной стороны в войне. Азербайджан стремится использовать турецкие военные технологии с тем, чтобы установить контроль над этнической армянской территорией, которая является азербайджанской согласно международному праву. Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 90-х после войны, которую выиграла Армения. Тогда сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть этот район.

Скоро армяне обратятся к Путину за новым оружием, и ему придется сделать выбор. Он не может обострить конфликт, дав преимущество Армении, и при этом пытаться уладить ссору, которая угрожает стабильности южных границ России. Это подтолкнет Азербайджан к постоянному союзничеству с Турцией, которая уже находится в конфликте с Москвой на севере Сирии и в Ливии.

Возможно, Реджеп Тайип Эрдоган полагал, что это будет первый блицкриг, выигранный с помощью дронов. Вместо этого речь идет наверняка о затяжной войне. Армян сплачивает коллективная память о «великой катастрофе» 1915 года — резне, осуществленной Османской империей, жертвами которой стали сотни тысяч армян. Во время Первой мировой войны армяне добровольцами вступали в ряды русской царской армии на Кавказе, чтобы воевать против турок. Они надеялись обрести независимость при помощи России после окончания войны. Такое очень непросто выбить из коллективного сознания.

Этот конфликт является частью более широкого паралича Владимира Путина. Он окружен со всех сторон конфликтами, в которых невозможно победить. Они прямо у него на пороге. Лукашенко его раздражает. Он с трудом согласился провести одну встречу с белорусским лидером в Москве и велел объявить в розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая вынуждена жить сейчас в Литве. Он принял решение во имя спокойствия на западной границе России поддержать Лукашенко.

Но тут в Кыргызстане массовые антикоррупционные протесты свергли уже третьего по счету президента с 2005 года. Соседний Китай приманивает новых лидеров обещаниями поставок вакцины против коронавируса. Для Путина это стало неприятной неожиданностью. Он вынужден ввязаться в более активное соперничество с Китаем, чье растущее влияние в регионе вытесняет на задний двор влияние Москвы.

Интересно, как Путину сегодня спится в Кремле? Технически он может оставаться у власти, цепляться за нее до 2036 года. На самом деле новое поколение выступает против этого. И все увереннее прокладывает себе дорогу. В Хабаровске, сибирском городе, расположенном недалеко от Китая, уже несколько месяцев не стихают массовые протесты в защиту популярного местного губернатора, которого обвинили в убийстве. Люди уверены, что дело против него сфабриковано.

Согласно одной из версий российского оппозиционера Алексея Навального отравили с тем, чтобы помешать ему распространить разработанные им протестные методы во всех сибирских городах. Если это на самом деле так, становится ясно, насколько глухим и слепым оказалось окружение Путина к растущему недовольству жителей провинциальных городов. Их больше не устраивает их нынешнее положение в одном из отделений неисправного холодильника бывшего кэгэбиста".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что военный конфликт между Арменией и Азербайджаном перешел в новую фазу, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Roger Boyes / The Times)



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