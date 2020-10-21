Интервью премьер-министра Исландии прервало землетрясение – момент попал на видео

В Исландии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Как сообщает CNN, подземный толчок прервал интервью премьер-министра страны Катрин Якобсдоттир, которое она давала из своего дома журналисту американской газеты Washington Post. Момент оказался запечатлен на видео.

44-летняя Якобсдоттир говорила о влиянии пандемии коронавируса на туристическую отрасль страны, когда внезапно помещение сильно тряхнуло. Глава правительства в первый момент заметно испугалась, но быстро взяла себя в руки. «Боже мой, землетрясение… Извините, сейчас произошло землетрясение. Вау…» — воскликнула она. И добавила со смехом: «Ну, это Исландия», после чего продолжила отвечать на вопросы.

Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was discussing the coronavirus effect on the tourism industry and how the nation is approaching testing when she was interrupted by an earthquake. https://t.co/47Thh6hy5M #postlive pic.twitter.com/3rWjrIczXm — Washington Post Live (@postlive) October 20, 2020

Землетрясение вызвало некоторые разрушения в окрестностях столицы страны Рейкьявика. Данных о погибших не поступало. В Исландии землетрясение происходят сравнительно часто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что землетрясение силой 5,9 балла прервало посвященную коронавирусу речь премьера Новой Зеландии в прямом эфире.



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