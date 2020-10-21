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Мир

Интервью премьер-министра Исландии прервало землетрясение – момент попал на видео

12:04 21 октября 2020
Катрин Якобсдоттир

В Исландии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Как сообщает CNN, подземный толчок прервал интервью премьер-министра страны Катрин Якобсдоттир, которое она давала из своего дома журналисту американской газеты Washington Post. Момент оказался запечатлен на видео.

44-летняя Якобсдоттир говорила о влиянии пандемии коронавируса на туристическую отрасль страны, когда внезапно помещение сильно тряхнуло. Глава правительства в первый момент заметно испугалась, но быстро взяла себя в руки. «Боже мой, землетрясение… Извините, сейчас произошло землетрясение. Вау…» — воскликнула она. И добавила со смехом: «Ну, это Исландия», после чего продолжила отвечать на вопросы.

Землетрясение вызвало некоторые разрушения в окрестностях столицы страны Рейкьявика. Данных о погибших не поступало. В Исландии землетрясение происходят сравнительно часто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что землетрясение силой 5,9 балла прервало посвященную коронавирусу речь премьера Новой Зеландии в прямом эфире.

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