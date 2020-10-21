РПЦ сообщила о смерти скандально известного протоиерея

В России умер священник Дмитрий Смирнов, сообщил в личном Telegram-канале пресс-секретарь синоидального отдела РПЦ Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеймон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», —написал Рулинский.

Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Священнослужитель Русской православной церкви, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского и еще семи церквей в Москве и Московской области.



Декан факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения. Основатель и лидер проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.

Известен резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.



Его высказывания на тему семейных ценностей и воспитания детей воспринимаются как официальная позиция РПЦ. Смирнов известен как борец с пропагандой гомосексуализма. Ему приписывается отрицание вирусной природы СПИДа.

В октябре 2014 года Димитрий Смирнов предложил запретить доступ к интернету и компьютерным играм лицам до 21 года.

Священник клеймил советскую власть, заявив, что «если сравнить что сделала советская власть с нашим народом и деяния Гитлера, то Гитлер — отдыхает. Его усилия по уничтожению нашего народа вдвое отстают от наших отечественных, поменявших свое сознание людей, которые живут до сих пор».

Фото https://ru.wikipedia.org/

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